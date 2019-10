Merekarud klaarisid Kasukaregatil viimased omavahelised arved

Suuremate jahtide ORC-klassis võitis esikoha Nora Lii meeskond eesotsas kapten Ülar Jänesega. Võidulaeval sikutasid soote Tarmo Sooväli, Teet Rehtla, Kunnar Looberg, Daile Kangru, Triin Rannat, Leenu Männik, Alex Rabi, Priit Vasar, Egon Elstein, Indrek Ilves ja Ain Sumberg. Teise auhinna teenis Windwalkeri tiim: Raiko Lepik (kapten), Priit Jürioja, Silver Nõmm, Kaspar Hunt, Tony Schneider, Ranno Rumm, Olev Põldme, Marten Riisenberg, Laura Terakova, Maarit Meola ja Priidik Valk. Kolmanda pjedestaaliastme hõivasid jahil Take Off purjetanud Rain Liiber (kapten), Riho Liiber, Marko Rebane, Margus Must, Juhan Raudmäe, Hilmar Märtson, Kuno Muru ja Rainer Tamm. Mullu Kasukaregati võitnud Janno Kanguri Freya pidi seekord leppima neljanda kohaga.