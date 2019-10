Pärnu rehvilõhkuja tabati linnakodaniku vihje abil

Kütt rõhutas, et selliste juhtumite lahendamisel on äärmiselt suur abi turvakaamerate olemasolust. „Nii on politseil võimalik märksa kiiremini teo toimepanija tuvastada,“ sõnas ta. „Karja tänaval rehvi lõhkunud mees üritas tumeda kapuutsi sisse varjuda, kuid viimaks õnnestus tema isik tuvastada just tänu turvakaamera salvestisele.“