Uute bussidega sõitja peab arvestama piiranguga, millest seni pole räägitud

Sindi ja Pärnu vahet veerevad mitmendat nädalat moodsad bussid, mille häid omadusi on Atko Pärnu osakonna juhataja Kalvi Murro leheveergudel korduvalt kiitnud .

Seni ei ole kuskilt lugeda saanud, et lõõtsbusside tagauks ei ole sõitjatele sisenemiseks ega väljumiseks kasutuses.

Paariaastase põnniga ema ootas täna bussi tagaukse juures väljumist, kuid ootama nad jäidki. Ei aidanud ema ega kaassõitja stopp-nupu vajutamine, ühissõidukist välja minna said ema ja laps eelviimasest uksest alles järgmises peatuses.

Bussijuht aga ei näinud juhtunus midagi eriskummalist, sest tagumine uks pole ju kasutuses, ja avaldas arvamust, et reisijad võiksid väljuda samast uksest, kust sisenesidki. Küsimusele, kuidas inimene peaks teadma, et viimane uks pole väljumiseks, kehitas juht õlgu. Teavitavat silti ühissõidukis tema ütluse järgi ei ole.

Murro teatel lõõtsbussides tagaust tõesti ei avata. Selline on Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) nõue, mis kehtib ka linnaliine teenindava Sebe bussides.

PÜTKi juht Andrus Kärpuk kinnitas, et lõõtsbusside tagumiste uste mittekasutamine kehtib ühtviisi nii Sindi kui linnaliinidel, selle põhjus peitub reisijate turvalisuses. Pärnu linna bussipeatuste taskud jäävad lõõtsbussidele liiga lühikeseks ja peatudes jääb pika masina tagaosa teatava nurga alla, mistõttu ei mahu see juhi tahavaatepeegli vaatevälja. Nii võib tekkida liiklusohtlik olukord, näiteks bussijuht ei näe inimest, kes on ühissõiduki tagumise otsa alla kukkunud. Samuti võib talvel viimane uks jääda lumest puhastamata alale, eriti kui peatuses seisab parasjagu kaks masinat järjest.