Mati Hool: Kolmandat silda on väga vaja

Kui Kesklinna sild oleks lahtikäiv, saaksid jahid sõita ülesvoolu ning kai äärde võiks luua uusi seisukohti jahtidele. FOTO: Ants Liigus

Kas Pärnu tahab olla silmapaistev mere- ja jõelinn või on see pigem lihtsalt tiitel, millel puudub suurem sisu? Oma seisusele kohaselt võiks Pärnu olla vahva merelinn, mida mere kõrval kaunistab jõgi. See on justkui kaksikidentiteet, mis teeb linna eriliseks.