Juhtkiri: Valitsuserakond kiusab vähemust

Kiusu sihtmärk on valitud ebaõiglaselt. LGBT-kogukond (lesbid, geid, biseksuaalid ja transsoolised) pole Pärnus teinud midagi mainimisväärset. Näidatud on üht filmi, peetud üks vestlusõhtu. Kõik.

Kiusamine on valitsuserakonnas ette võetud laiemalt, see ei ole Pärnumaa ringkonna soolo. Siin toimunust on osa võtnud Aarne Mäe, EKRE fraktsiooni nõunik riigikogus, ja Daniel Mereäär, partei Saaremaa ringkonna esimees. Helle Kullerkupp, keda võib pidada siinsete kiusuepisoodide eestvedajaks, kuulub partei juhatusse.