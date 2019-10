Kuninga kooli õpetajad käisid Hispaanias kogemusi vahetamas 

14.–18. oktoobrini viibis viis Pärnu Kuninga tänava põhikooli õpetajat Erasmus+ projekti “Read and write together to travel through the 21st-century Europe” raames Hispaanias Granadas, kus anti eesti keele ja Eestit tutvustavaid külalistunde, jälgiti koos Prantsuse ja Kreeka kolleegidega kohapealseid tunde, tutvuti Hispaania partnerkooli õppetöö korralduse ning Andaluusia regiooni ja kogu Hispaania haridussüsteemiga.