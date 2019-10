Eterniidi kogumisringid jagunevad suure huvi tõttu mitmele päevale  

Kõigil, kes 20. oktoobriks Pärnu linnavalitsusele oma eterniidikogusest teada andsid ja tasuta veole registreerisid, viiakse eterniit ära, küll aga ei pruugi transport toimuda täpselt sel kuupäeval, nagu Pärnu linnavalitsus ja AS Ragn Sells esialgu plaanisid. Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme kinnitusel võetakse telefonitsi ühendust kõigi kodanikega, kes oma eterniidist teada andsid ja end kirja panid, ning antakse teada, millal kogumisring nendeni jõuab.

Peaspetsialisti sõnutsi võis eeldada, et keskuslinnast paneb end eterniidiveole kirja 40–50 inimest, aga lõpuks tuli huvilisi kaks korda enam.

“Paljud helistajad ütlesid, et ei ole omal käel eterniidist vabanenud, sest selle transportimine käib üle jõu,” ütles Virunurm.

“See on ju tore, et inimesed haaravad omavalitsuse pakutavast võimalusest kinni. Ent näitab ka seda, et samasugust aktsiooni tuleb omavalitsusel edaspidi organiseerida,” nentis Virunurm.