Raavo Raadik: Arusaamatult pead nikutades

Eesti väiketootjate ja käsitsitööna valminud hõrgutised on toonud Eestile tuntust kodupiiridest kaugemalgi.

Eesti keel muutub ja areneb ajas. Tihti omandavad väljendid kõnepruugis uue ja sootuks teise tähenduse, mis süütu kasutaja võivad kohati punastamagi panna. Vaevalt et Eduard Bornhöhe kirjutanuks 21. sajandil, et Helena “nikutas” pead. Ometigi kasutas ta mainitud tegusõna romaanis “Kollid” 20. sajandi alul. Nagu on noorte ja mitte enam päris noorte kõnepruugis mõiste “rapitud või roogitud räim” saanud mõnel pool uue ja auväärsest toidupalast küllaltki kaugel seisva tähenduse, mida heas seltskonnas pole viisakas kasutada.