Annely Akkermann: Pensionipoliitika ei leevenda vaesust

Kevadiste valimiste eel lubas Keskerakond, et juba 2020. aastal on pension erakorralise pensionitõusu toel 100 eurot suurem, samuti tõstetakse vanaduspensionäride maksuvaba ­tulu 750 euroni kuus. Valetasid. Esiteks pensionitõusu, teiseks selle kohta, et ­vanaduspensionäride tulumaksuvaba summa kasvab.