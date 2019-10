Kuldsete kätega Ivo Aasovi pea töötab nagu konstruktoribüroo

Aia talu peremees Ivo Aasov roolib enda kätega ehitatud mitmeotstarbelist traktorit “Poiss 4” ehk järjekorras neljandat masinat, millega põllu- ja heinatöid teha. FOTO: Urmas Luik

Tali külas elab mees, keda väidetavalt tunneb kogu lõunapoolne Pärnumaa ja kelle kohta kohalikud ütlevad, et ta on nagu Edison. Ainult et Ameerika tuntud leiutajast Thomas ­Alva Edisonist eristab Saarde valla elanikku Ivo Aasovit see, et tal pole ärisoont ega ühtegi patenti, on vaid kuldsed käed ja pea, mis töötab nagu konstruktoribüroo.