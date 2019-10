Aadu Must: Olen väga palju aega olnud noorte inimeste keskel ja hakanud ennastki nooreks pidama

Tellijale

Ent jutuajamisest selgus, et veel tähtsam on enam-vähem usutluse toimumise aega jääv juubel – 30 aastat poliitikas. Just 1989. aastal valiti Tori maadelt pärit ja Pärnus sündinud Aadu Must Tartu linnavolikogu liikmeks. See volikogu koosseis 1989–1992 oli esimene demokraatlikult valitud kohaliku omavalitsuse organ. Pärnakatest teostas Tartu linnavõimu toona veel ajakirjandustudeng Peeter Tali.