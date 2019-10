Kompostiljon tunnustas Päikesejänku lasteaeda

Lasteaia õueala on liigirikas, seal kasvab palju puid ja põõsaid. Elurikkuse mitmekesistamiseks isutati rohkesti lilli, rajati söödavate taimede peenrad, mille eest lapsed ise hoolitsesid ja rohke saagi üle rõõmustasid. Kui möödunud sügisesel talgupäeval „Lehed kotti!” riisumiseks läks, ei jõudnud lapsed rohelisi kotte kokku lugeda.

Päikesejänku selle aasta üks prioriteete on prügi ja jäätmed. Arutati, kuidas prügi vähendada ja mida saaks taaskasutada. Väärt ja huvitavat infot leiti Kompostiljoni kodulehelt. Näiteks saadi teada, et lehekomposti tehes hoiab kokku prügikottide arvelt, säästab keskkonda ja oma õueala puulehtedest komposti valmistada on kasulik looduselegi.