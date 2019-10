Jaano Martin Ots: Läänemere kunstisadama kõrval võiks olla jahisadam

Tellijale

Jahisadamas on 145 kaikohta. Kui akvatoorium viimseni ujuvkaisid täis laduda, saaks juurde kuni 30 kohta. Jahtklubi kommodoor Väino Hallikmägi prognoosib, et kui uusi veesõidukeid lisandub praeguse tempoga, võib Pärnus kümne kuni 15 aastaga olla vajadus 1000 kaikoha järele. Linnavalitsuse väljaütlemistes on nende tarvidus väiksem. Ametnikud rõhutavad, et kui sild paari purjeka läbi laskmiseks avada, peavad ootama sajad jalakäijad ja autojuhid. Rahvaarvult Pärnuga võrreldavas Rauma linnas Soomes on kaheksa jahisadamat, neist suurim – Suvitie Merijakomo – mahutab 2000 paati-purjekat.