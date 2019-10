Pärnu õpetaja osales kodanikuvabaduse konverentsil

ETwinning on internetiplatvorm, mis võimaldab teha veebipõhiseid projekte ja koostööd eri riikide õpetajate ja õpilaste vahel. Programm sai alguse 2005. aastal ja on nüüdseks osa Erasmus+ programmist, mis peale virtuaalse koostöö aitab korraldada õpi- ja õpetamisüritusi partnerriikide koolides. ETwinningu suurimad plussid on osalevate õpetajate (liitunuid on 450 000) sõnutsi laste õpimotivatsiooni tõus ja meeskonnatööoskuse paranemine ning õpetajatel võimalus arendada oma õpetamisoskusi ja lõimida veebipõhiseid (digi)vahendeid õppetöösse.

Prantsusmaa haridusministeeriumi esindaja Jean-Marc Merriaux rõhutas avakõnes, et kõigil kodanikel on õigus osaleda demokraatlikus elus. Nii Merriaux’le kui järgmistele kõnelejatele on eTwinning väga hea õpetamisvahend, kuna see on oma olemuselt demokraatlik, olles kõigile huvilistele tasuta. Sophia Eriksson Waterschoot Euroopa Komisjonist mainis oma kõnes Eestit ja Balti ketti ning laulvat revolutsiooni kui head näidet demokraatia kehtestamisest. Waterschoot leidis, et demokraatiat tuleb koolides õpetada, andmaks noortele oskused, millega nad saavad aktiivselt panustada ühiskondlikku ellu. “Eelkõige tuleb koolides õpetada empaatiat, austust, kuuluvustunnet ja tolerantsust,” märkis Waterschoot.