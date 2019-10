Linn kavandab Audrusse uut elurajooni

Plaanitav elurajoon asub Audru jõe ja Põllu tänava vahelisel alal. Otsusega jagatakse maa seitsmeks ridaelamu- ja 65 pereelamukrundiks, peale selle jääb ruumi haljasaladele. Väikeelamukrundi suurus on vähemalt 2500 ja mujal vähemasti 2000 ruutmeetrit.

Krundile on lubatud ehitada kuni kahekorruseline põhihoone koos kahe kõrvalhoonega, nii et ehitiste alla jääks kuni 300 ruutmeetrit. Ridaelamu puhul on suurim lubatud hoonealune pindala aga 400 ruutmeetrit.