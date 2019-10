Arhitektuuriõppurid esitasid viisi, kuidas Siinmaa parki köitvamaks muuta

Professor Kadri Maikov andis kahetunnises loengus ülevaate olulisematest teemaga seotud mõistetest, tervendava aia tunnustest ja teooriatest, mis puudutavad inimese mõjutamist keskkonna kaudu ja esteetilist tundmuslikkust. Õpilased said teada, millised elemendid pargis mõjutavad tuju enim: näiteks puud ja taimed avaldavad mõju 69 protsenti, muude meeltega seonduv, nagu linnud, oravad ja tuul, vaid 26 protsenti. Et aed tervendaks, peab see muu hulgas olema mõeldud konkreetsele sihtrühmale ja vastama kasutaja vaimsele tasemele.

Teaduslikud uuringud on tõestanud, et kokkupuutel taimkattega väheneb inimeste hirm ja suureneb rõõm. Huvitav on ka fakt, et paljude kinniste asutuste, näiteks vanglate ja vaimuhaiglate aias lehvivad riigilipud ja paigaldatud on sellele maale omased postkastid, et jätta muljet, nagu tegu poleks kinnise asutusega eemal ühiskonnast. Aeda rajades on üks olulisemaid kujunduse osi ja paraku kõige kallimadki teed ja rajad, mis neelavad suure osa eelarvest.