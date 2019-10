Pärnumaalt on Ajujahile esitatud seitse äriideed

Investeerijaid juhib EstBANi president ja investor Ivo Remmelg. “Ehkki Ajujaht julgustab inimesi tegema elus kannapööret, näeme igal aastal kõrvalt, kuidas jälle mõni suure potentsiaaliga äriidee jääb rahastuse puudumise tõttu teostamata. Väga raske on ju loobuda põhitööst ja öelda perele, et “järgmine kuu palka ei saa, sest hakkame oma äri ehitama”. Tahame nüüd aidata ühel alustaval tiimil kiiremini jalad alla saada, et head ideed ellu viimata ei jääks,” rääkis Remmelg.

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss, mis pakub tipptasemel mentorlust, koolitusi ja rahastust. See on hoogu andnud ettevõtetele nagu Bolt, Bikeep, Click & Grow, GoWorkaBit, FoodDocs, UpSteam, Groveneer. Viimase aastaga on Ajujahist välja kasvanud idufirmad kaasanud üle 12 miljoni euro väärtuses investeeringuid.