Õiglase kaubanduse nädal viib kooliõpilased poodi

Fairtrade ehk õiglase kaubanduse põhiprintsiip on, et maailma säästva arengu huvides peab mis tahes toote hind olema õiglases vastavuses tootmiskuludega. See tähendab, et toote madal hind ei tohi kujuneda keskkonna ja tööjõu väärkohtlemise arvelt.

“Tuhanded talunikud ja töölised kogu maailmas teevad kõvasti tööd, et pakkuda meile asju, mida armastame: olgu need hommikune tass kohvi, lõunane riis, magus banaan või õhtune tee,” selgitas MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd.

Mänd kutsub üles valima kaubandusest tooteid, mille puhul on kindel, et nende tootmisel ei ole kasutatud lapstööjõudu, orjatööd ega kemikaale ning mille eest on talunik saanud õiglase hinna ja tööline õiglase tasu. Fairtrade on tuntuim ja usaldusväärseim eetilise tootmise märgis, mis on loonud 1,6 miljonile talunikule ja töölisele normaalsed tootmis- ja töötingimused.