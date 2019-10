Toidupoes säästa aitavad kampaaniad ja oma aed

Tellijale

Eesti konjuktuuriinstituudi (EKI) üks uurimisvaldkondi on toidukorvi hind ja selle erinevus aastati. Instituudi andmetest selgub, et toidupoodides on hinnad kasvanud 2015. aastast. Võrreldes mullusega kallines tänavune toidukorv pea neli protsenti.