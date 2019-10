Valter Parve: “Sure põrgus, kuradi lipakas!”

Haridusametnike arvates tuleks haridust anda põhimõttel “igale lapsele vastavalt tema vajadustele, igalt lapselt vastavalt tema võimalustele“. FOTO: Urmas Luik

Sain hiljuti kokku õpilasmaleva aegadest pärit vanade kamraadidega ja muu hulgas tuli jutuks valjult reklaamitud ja minul seni veel nägemata Eesti uus linateos “Vanamees”. Kuidas see on? Kahe sõbra väitel on labasust selles loos niivõrd palju, et nali ei pääsegi eriti mõjule: ušaldan nende hinnangut ja jätan šeekord kinno minemata.