Paljudele hinge pugenud hundipoisi kadumise põhjus tõotab jääda selguseta

Tellijale

Selge on üksnes see, et 11. juunist ei anna kuulsaks saanud soe jälgimisseade enam signaali. Hundiuurija Marko Kübarsepp, kes kõnealusele hundile kaeluse paigaldas, ta Pärnumaal vabadusse lasi ja tema rännakut jälgis, on avaldanud, et tõenäosus, et GPS-seade üles ütles, on peaaegu olematu. Varasemas intervjuus tõdes hundiuurija, et piirkond, kuhu hunt otsustas ilmselt elama jääda ja kus teda viimati nähti, on üsna tuntud samasuguste kadumisjuhtumite poolest. Kõnealuses piirkonnas – Avinurmest Sämini – olevat huntide normaalseks eluks ja sigimiseks kõik looduslikud tingimused. Viimasel umbes kaheksal aastal ei ole aga sinna ühtegi isendit püsima jäänud. Teisisõnu on olnud otseseid viiteid sellele, et selles piirkonnas tegutsevad salakütid.