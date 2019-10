Kersti Sarapuu: Eelarve teenib rahvast ja riiki parimal viisil

Tellijale

Viimaste aastate jooksul on Jüri Ratase valitsus keskendunud kauaaegsetele valupunktidele. Eesti ajaloo olulisim maksureform 2018. aasta jaanuaris tõstis madala ja keskmise palga saajate sissetulekut 64 euro võrra. Ravijärjekordade lühendamiseks on märkimisväärselt panustatud tervishoidu ja palk on tõusnud neil, kes seda ammu oodanud: päästjad, politseinikud, õpetajad, kultuuritöötajad. Tehtud sammud on olnud edasiviivad. Järgmise aasta eelarve jätkab nende ja muudegi sõlmprobleemide lahendamist. Tuginedes kevadel koalitsioonilepingus kokku lepitud prioriteetidele: peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmispõhine majandus, tõhus valitsemine, vaba ja kaitstud riik.