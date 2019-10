Jüri Lebedev: Tragöödia või statistika?

Tellijale

1990. aastal Paikusele loodud politseikool on kasvanud samamoodi kui Pärnu ja Eesti Vabariik. Õppeasutus on uuenenud ja arenenud, kitsaskohaks on kujunenud kadettide sõiduoskuse lihvimiseks tarvilik autodroom. Mitte keegi, isegi ­Linnuriigi elanikud ei vaidle vastu, et politseikool vajab senisest suuremat autodroomi. Küll nörritab inimesi Pärnu linnavalitsuse põikpäisus lajatada ­kadettide sõiduplats keset elamurajooni. Linnavõimu tahtmatus leida lahendusi oligi põhitoon, mis iseloomustas 22. oktoobril Paikusel toimunud arutelu.