Endlas ripuvad Eesti parimad teatriplakatid

Rästa lähtus valikut tehes kolmest printsiibist: graafiline kvaliteet, sisu ja originaalsus. Ometi ei olnud tema eesmärk välja otsida kõige ilusamad plakatid, vaid see, et väljapanek annaks teatriplakatite praegusest seisust hea ülevaate ja moodustaks terviku.

“Kui me festivali ajal Tartus Eesti Rahva Muuseumi sedasama näitust üles panime, lasime korraks lendu mõtte, et kui nendest plakatitest oleks pidanud tegema teise valiku veel – 40 kõige halvemat plakatit –, kui paljud oleksid samad. Rästa arvas, et mõni kindlasti,” tõdes protsessis kaasa löönud Endla teatri dramaturg Anne-Ly Sova hea ja halva suhtelisust.