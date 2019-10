Võrgutiim näitas Tartule hambaid, kuid pidi leppima kuiva kaotusega

Kahes esimeses geimis jäi Pärnu meeskond vastastele alla 20:25. Kolmandaski geimis võttis Tartu meeskond sisse 7:2 algedu ja tundus, et rong on suvepealinlaste jaoks läinud, ent seejärel said pärnakad hoo sisse ja läksid omakorda 19:16 ette. Otsustavate punktide mängimisel olid siiski osavamad taaralinlased, saades võidu numbritega 25:22, mis tähendas ka 3:0 mänguvõitu.