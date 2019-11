Haiglas algas HIVi testimise kuu

Ekspertide hinnangul võib Eestis olla ligikaudu 5000 inimest, kes ei tea, et nad on HI-viirusega nakatunud. Ilma nende avastamise ja ravile suunamiseta ei ole võimalik pidurdada HIV-infektsiooni levikut. Varane nakkuse avastamine võimaldab kohe alustada viiruse paljunemist pidurdava raviga, mis aitab säilitada hea elukvaliteedi aastateks.

Pärnu EMO testib HIVi suhtes 19–65 aastaseid patsiente, kelle verest otsitakse antikehi, mida organism hakkab tootma, kui inimene on HI-viirusega nakatunud. Nakatumata inimesel need puuduvad. Antikehade kindlaks tegemiseks verest peab nakatumisest möödas olema vähemalt neli–kuus nädalat.

“EMOst antakse inimesele kaasa patsiendikaart, kus on kirjas kõik tehtud analüüside ja uuringute vastused. Kui verest HIV- antikehi ei leitud, mis näitaks nakatumist, on tulemuseks märgitud “negatiivne”,” selgitas Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialist Margit Suhhostavets. “Kui laborant saab positiivse tulemuse, ei tähenda see veel, et patsient on nakatunud.”