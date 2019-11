Suur pildigalerii: vaadake, milliseid joonistusi saatsid lapsed Pärnu Postimehe joonistusvõistlusele “Mina märkan!"

“Kalendriprojekt on üks meie meeleolukamatest ettevõtmistest. Kõik need pildid on sündinud väikeste kuntsnike suure pingutusega. Seda enam, et leidus üsna keerulisi teemasid. Suur aitäh kõigile, kes pildid meie poole teele panid!” ütles Erala.