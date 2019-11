Malle Koger: Kuhu sügisel lastega mängima minna?

Tellijale

Pärnus asub tore mänguväljak Viikingi hotelli kõrval, kohe, kus on vahva puulaev, mille ­otsa ronides ja rooli keerates tunnevad poisid end kaptenina. Sisse roninud, on veel vahvam end ära peita. Ja eriti nalja teeb, kui vanaema ümber laeva käib ja last kohe üles ei leia. Mui­dugi on seal liivakast ja kiiged. Samas lähedal on mõnus spaa, ­kuhu sulistama minna.

Tallinna maantee mänguväljak Ülejõe lasteaia kõrval on samuti vahva. Seal on puust tuletõrjeauto ja alati palju lapsi. On tore liumägi ja liivakast. Kohtab isasid ja vanaisasid lastega mängimas. Eriti püüdis pilku suvel üks Soome vanaisa, kes liivakastis igasuguseid figuure voolis ja 100 protsenti oli lapselapsele pühendunud. Pinkidel leidub ka õllepudelitega onusid, kes kõiki päevi ühtemoodi mööda saadavad ja kellel igasugused muud huvid puuduvad. On neil siis lapsed või lapselapsed olemas ja kes teab, millal nendel sünnipäevadki on ... Õnneks tiirutavad viimasel ajal pargi ümber päris tihti politsei patrull­autod. Kolmene lapselaps ütles suvel: “Küll Pärnus on palju ­joodikuid, Tartus küll nii palju pole”, eks tal olnud omamoodi õigus.