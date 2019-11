Hingedepäeva õhtul on kalmistud küünlavalged, kallitele ­kadunukestele teed näitav leek hubiseb koduakendelgi ja mõtted rändavad neile, kes on jäänud meiega fotodel, videojäädvustustes, helikandjatel. Rahvakalendris on täna, 2. novembril hingedepäev.