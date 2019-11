VAT teater tuleb kiskjaga ja südame sosinal

Tellijale

Ideaalses maailmas on inimesel südametunnistus, -hääl ja -asjad. Süda avatakse vähestele, sest see peidab endas inimhinge suurimaid saladusi. Süda on inimesele elutähtis. Aga mis kasu saab süda oma pere­mehest? On süda pelgalt truu tööloom või on temalgi isiklikke unistusi, vajadusi, võib-olla isegi omanikule suunatud kriitikat?