Mees, kelle kiiks on mälestused

Manivald Müüripeal on oma kodu­vallas ja maakonnas tuntud kui koduloouurija ja kirjamees. FOTO: Urmas Luik

Koduloouurija, kirjamees, Haapsi küla hing Manivald Müüripeal võtab meid vastu oma kodutalus Lääneranna vallas. Ta on mees, kes teab, et ei ole midagi suuremat kui pisiasjad ega hinnalisemat kui mälestused. Oma elu tööd ja tegemised on ta kõik memuaaridesse üles tähendanud. Kusjuures enamjaolt kuupäevalise täpsusega. “See on minu väike kiiks,” ütleb ta ise enda kohta.