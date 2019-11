Lääne Veera sündis tantsujalgadega

Tellijale

Kihnu rahvamaja juhatajat Veera Least ehk talukoha järgi Lääne Veerat üritustel jälgides on tunne, et ta sündis tantsujalga­dega. Tema algatusel peetakse augustis Kihnu tansu päävä ja ­tema lemmik on “Aissa”, mis võrreldes ülejäänud pärimustantsudega on veidi hoogsam ja keerulisem. Temperamendi on Veera saanud isalt, kelle geenidega tema ja õdede-vendade soontes voolab slaavi verd.