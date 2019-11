Rohesilmne Elf soovib viimaks päriskoju jõuda  

Elf on sõbralik kassineiu, kes on suvepealinnas hoiukodus kodu oodanud kaks ja pool aastat.

“Sooviksime kindlasti, et uues kodus ootaks Elfi ees mõni liigikaaslane,” avaldas mittetulundusühingu Seltskond Käppadel juhataja Kelly Ardan, kelle kinnitusel on Elf steriliseeritud, kiibistatud ja saanud regulaarselt parasiiditõrjet. “Soovime kogu südamest, et see väike hurmur oma koju jõuaks, sest ta on väärt kaaslane.”