Vastase alistamine: Youtube on tulvil vähem ja rohkem õudseid hiliseid lõppe

Algajate grupiga oleme mitu nädalat maasvõitlust teinud ja püüdnud side control’ist välja rabelda. Sel nädalal õppisime juurde esimese alistusvõtte, mis annab vastase üle kindla võidu. Tegemist on Brasiilia ju-jutsust laenatud õlalukuga “Americana”. See on lihtsasti õpitav ja tõhus võte ja tänu sellele sobib algajatele.

Treener Henri Hiiemäe seletuse järgi rakendatakse “Americanat” siis, kui vastane on võetud kontrollhaardesse. Selles asendis püüab maaslamaja tõenäoliselt küünavart suruda vastase kõrile või otsmikule. Sel juhul tuleb esmalt vabaneda tema cross face-haardest, seejärel suruda ta küünarvars maha ja põimida oma käed monkey grip’iga (pöidlata käehaare üle randme) ümber vastase käe. Seejärel püüda jätkuvalt tugevat käelukku hoides vastaspoolt “pintslitõmbega” lohistada, käed maas, ja kergitada tema küünarnukk üles. Kui see võte on õige nurga alt sooritatud, on see vastasele väljakannatamatult valus ja tal ei jää üle muud kui võit pealolijale loovutada. Tavaliselt antakse oma alistumisest märku paari käepatsutusega rivaali pihta või vastu maad. Kui kätt mingil põhjusel liigutada ei saa, võib märku anda sõnadega.