Sügisulg alustas eelvoorudega

Lauljaid hindab žürii, kuhu kuuluvad lauluõpetajad Pilvi Karu, Lili Välimäe ja Katri Järg ning laulja Reimo Kiisk. Žürii valib eelvoorudest välja 60 säravamat esinejat, kellel on võimalus võistelda finaalvoorudes, mis toimuvad 22. ja 24. novembril Pärnu kontserdimajas ja Endla teatris.

Pärnu kontserdibüroo korraldab Sügisulgu 17. korda. See on maakonna suurim ja kaalukaim noorte solistide konkurss, kus aastate jooksul on edukalt võistelnud nüüdseks tuntud muusikud nagu Laura Junson, Rosanna Lints, Rasmus Rändvee ja paljud teised.