Astrid Hindriks: Ullikesed unistavad müratust keskkonnast

Milles on probleem? Samal ajal kui Euroopa Liidus muretsetakse müra­saaste pärast, manitseb Erkmann kogukonda, et politseikooli autodroomi laiendusele ei tasu vastu seista. Tema väide on, et kohalikud elanikud kiusavad politseikooli, olles elamurajooni vahetusse lähedusesse õppesõiduväljaku laiendamise vastu. Ta ähvardab, et kusagil on piir, kus ligikaudu 30 kohalikule tööd pakkuv õppeasutus asjad kokku pakib ja jätab Paikusele tondilossi, mida rüüstamas käiakse.