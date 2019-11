Pärnumaa koolide 11 projekti pälvisid eTwinningu Euroopa kvaliteedimärgi

“Kuninga kooli õpetajad ja 1.–5. klasside õpilased tegid eTwinningu keskkonnas veebipõhist koostööd Kreeka, Prantsusmaa ja Hispaania õpetajate ja õpilastega Erasmus+ projekti “Read and Write together to travel through the 21st Century Europe” raames,” selgitas Kuninga kooli projektijuht Liis Raal-Virks. “Ligikaudu aastapikkuse koostööna valmis ühiskirjutamise teel Hispaania, Eesti, Prantsusmaa ja Kreeka laste kirjutatud seiklusjuturaamat “Maagiline gloobus”, mille illustratsioonidki tegid lapsed ise.”