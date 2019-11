Kalev Saar: Kel võim, sel õigus

Tellijale

Aga miski siin pole kindel ­enne, kui on kindel. Kõik tookordsed otsused on nüüdseks tühistatud. Aastatetagused koos­olekud ja sõnelused olid asjata. Taas on päevakorral muusikakooli “ainu­õige” asukohana gümnaasiumi õpilaskodu. Ometi oli see hoone ainuke, mille meie, kes me muusikakoolis töötame, välistasime. See olukord teeb kohutavalt kurvaks. Meile üritatakse rääkida suuremat sorti kokkuhoiu juttu ja et Vana tänava hoone taastamine on tohutult kallim kui kõik muud asukohad. Kas keegigi ütleks numbri, kui palju hoitaks kokku, kui muusikakool asuks õpilas­kodus? Kellel on ettekujutust, milline oleks muusikakool õpilaskodus? Missugune seest, missugune väljast? Keegi pole öelnud, kui palju ollakse suutelised ja nõus investeerima muusikakooli hoonesse. On ainult oletused ja väited, et raha ei ole ega tule ja kokkuhoid peab tulema. Ja volikogu hääletabki.