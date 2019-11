Maailm aina soojeneb ja inimene on selles süüdi

Külas­taja seisab kesk lagedat ruumi, mille seintele on ­kinnitatud graafikud ja kuhu on ritta seatud 80 musta tünni, millest igaühe kaanel on oluline info meie mineviku tagajärgede, ­tuleviku ohtude ja oleviku ­tõsiasjade kohta. Just olevik tundub olevat kõige nähtamatum.

FOTO: Carolina Tagobert