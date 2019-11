Taliujujatele jäi vesi esimesel MK-etapil soojaks

Tellijale

Ujumistreener Tikkerbär tunnistas, et võtab see hooaeg rahulikult, mis tähendab, et kõiki MK-etappe ta ei sihi, vaid keskendub MMile veebruaris Sloveenias. Kolme autasuga jäi ta rahule. “Nüüd on motivatsiooni, et edasi võidelda,” märkis kogenud taliujuja, kes napsas medali kõigilt aladelt, kus osales.