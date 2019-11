Vollemeeskond mängis fännide närvidega: magus algus, hullumeelne punkt, kuristikku langemine, raske võit!

Matši algus oli pärnakatele igati ilus, kui esimesena servijoone taha asunud Venemaa temporündaja Andrey Gvozdev põrutas mängu pandud palli tseremoonitsemata ässaks. Suvepealinlased said esimeseks tehniliseks vaheajaks sisse 8:4 edu ja üheksandat punkti teenides panid pealtvaatajad ahhetamagi, kui alles teist mängu kaasa tegev brasiillane Ygor Duarte võttis vastaste pallingu vastu rinnaga. Ja seda nii õnnestunult, et pall kukkus võrgu taha punktiks.