Galerii: Pärnumaa vene keele päeval meisterdati pelmeene

Ühe tähelepaneliku õpilase sõnutsi oli väga huvitav teada, et tatar on Ameerikas kasside toit. Kilingi-Nõmme vene keele õpetaja Regina Arnemann leidis, et kindlasti avardas päev õpilaste vaadet Vene rahvuslikule toiduviljele. Kasuks tuli venekeelne suhtlus. Õpilased leidsid, et pelmeenide valmistamine osutus arvatust palju lihtsamaks ja mõningi lubas kodus ise katsetada.

Päeva õhtusse veeredes rääkis Grigorjeva-Keerup, et on õpilastega juba aastaid vene keele tundides pelmeene teinud. „Esimese kogemuse sain, kui olin esimesi aastaid koolis, aga siis tulid õpilased minu koju. Õpikus oli teema „Vene pelmeenid“, mis ärgitas vaidlema, kas pelmeenid on ikka maitsvad. Kui mulle öeldi, et sellest söögist ei arvata midagi, vastasin, et nad polegi õigeid Vene pelmeene saanud. Tõestasin, et need on maitsvad,” meenutas ta.