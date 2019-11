Video: pärnakas aitas Valgevene naiskonna Eesti koondise vastu võidule

“Esimese värava puhul oleksime pidanud ohu likvideerima, sest see võimalus oli meil olemas, aga andsime palli vastasele. Kaitseliin oleks pidanud selles situatsioonis paremini tegutsema,” arvas koondise peatreener Jarmo Matikainen pärast matši.

“Võib öelda, et olime mõlema värava puhul oma mure põhjustaja. Sellest hoolimata ei mänginud minu hinnangul Berle Brant palli käega, kuigi kohtunik määras selle eest penalti. Videost ei ole seda situatsiooni kahjuks täpselt näha, aga mulle tundus, et Berlel ei olnud seal mingit soovi palli käega mängida, kuigi selle nurga alt on keeruline öelda, kas pall üldse tabas ta kätt või läks vastu külge,” seletas Matikainen olukorda.