Männimetsa talu peremeest üllatab saagirikas aasta

Põllumajandusele pühendunud Kert Jefimov on perega Männimetsas elanud tosin aastat. ­Kohavalikul Kilingi-Nõmme südalinnast kahe ja poole kilomeetri kaugusele said otsustavaks soodsalt müügis kinnistu ja elamupiirkonna suhteline eraldatus naabermajadest. Poeme vihma eest peitu sooja kööki, kus tunnevad ennast hästi hall Briti lühikarvaline Jussi ja tavaline beežikas kodukass Sassu.

“Vihma on hoolega tulnud, maa ei võta enam vett vastu, isegi siin õues, kus tavaliselt pole loike, on need nüüd. Aga eks sügis olegi selline,” möönab vaikse hääle ja napi jutuga Kert, kellel mõttes suurenev mure talivilja pärast.