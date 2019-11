Pärnakad võitlesid koos Euroopa eakaaslastega koolivägivalla vastu

Sel nädalal võõrustas Pärnu Kuninga tänava põhikool Erasmus+ projekti “Today alone, tomorrow in a team! – Creative learning for an inclusive school” (“Praegu üksi, homme meeskonnas! – Loov õppimine kaasavas koolis”) käigus õpetajaid ja õpilasi partnerkoolidest Rumeeniast, Makedooniast, Itaaliast, Hispaaniast ja Türgist.