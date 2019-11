Tellijale

Privitsa jutu järgi on Vändra gümnaasiumi riigieksamitulemused kolmel viimasel aastal püsinud samal tasemel, mis näitab, et õpetajad on stabiilselt tublit tööd teinud.

“Meil on järjepidevalt head tulemused olnud,” kommenteeris Privits riigieksamite edetabelit. “Tänavu lõpetas ka tugev lend. Ega siin mingit võluvitsa ole: hea tulemuse teevad õpilased, kes on selleks motiveeritud. Neid on osanud toetada nii kodu, kes aitab lapsel valitud rajal püsida, kui kool, kus on head õpetajad. Aga peamine on ikka motivatsioon: õpetaja saab aidata ja juhtida neid, kes ise tahavad õppida. Nendega, keda õppimine ei huvita, ei tee imet ükski õpetaja.”