“Mõeldes neile, kes ütlevad, et riigieksamitulemused pole olulised, ütleksin, et on ikka olulised küll, kui need avavad lõpetajatele uksi edasiõppimiseks,” kinnitas Laanemets. “Tunneme alati suurt huvi, kuidas läheb meie kooli vilistlastel.”