Andres Sooniste: Sauruste rünnak

Kui kaotada põhikooli eksamid, hägustub avalikkuse arusaamine kooli kvaliteedist ja aineõpetajate puudumisest märgatavalt. Pildil: Rääma põhikool. FOTO: Mailiis Ollino

See ei olnudki nii ammu, kui lihtsa kübaratrikiga tõmmati tühjast kaabust taas kord välja jänes. Kübaraks Eesti haridussüsteem ja jäneseks koolijuhist superkangelane, kelle ametiaeg määrati seadusega vaat et igaveseks ja õigused piiramatuks. Tema ilmumisest löödi lokku üle küla ja õnn pidi kohe-kohe kooliõuedele jõudma. Paraku on nüüdseks jälle kinnitust leidnud vana tõde, et tühjust ümber jagades jääb tulemuseks ikka tühjus ja süsteemi kroonilist rahapuudust kübarajänestega ei ravi. Valeravi tõttu purustab õpetajate põud rekordeid ja iga koolijuht ei osutugi superkangelaseks. Valitsus aga otsustas põhjuste asemel peita haiguse sümptomeid.