Kristo Niglas: Ettevaatust, kummitused tänaval!

Isadepäeva õhtupoolikul Pärnust Maximast koju sõites mõtlesime elukaaslasega võtta ette loenduse, et teada saada, kui paljudel inimestel on helkur ja kui paljud kõnnivad tänaval kummitusena. Teel Sindini nägime 36 inimest, kellest koguni kaks kolmandikku olid helkurita. Eeskujulikumad olid lastega kõrvuti kõndivad vanemad, kes olid nii enda kui laste rõivaile kinnitanud helkiva sõbra või suisa mitu. Kui me oma lapsed märgistame helkuriga, siis miks me ennast ilma jätame?