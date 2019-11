Häädemeeste keskkool paistis täna avaldatud riigieksamite edetabelis silma tublide tulemustega. Üheks keskkooli edu võtmeks võib pidada just selle väiksust. Ühtlasi on see ka põhjus, mille tõttu ähvardab gümnaasiumiastet sulgemine.

FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees